Расселение четвертого дома по программе реновации началось в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Бескудниковском районе столицы началось расселение четвертой пятиэтажки по программе реновации, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в новостройки идет расселение жильцов уже 438 квартир на севере столицы. Сначала с разницей в несколько недель смотровые ордера получили жители домов 52 и 54 на Бескудниковком бульваре, затем началось расселение дома 89, корпус 1 на Дмитровском шоссе. 11 декабря съезжать начали из соседнего второго корпуса.

Левкин уточнил, что к настоящему времени в районе для заселения готовы пять стартовых домов по адресам: Дмитровское шоссе, 68, Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11, корпус 1 и дом 13, передает Агентство "Москва".

Всего в этом районе в программу реновации включено 37 домов и утверждено 15 стартовых площадок. С полным их перечнем можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы.

Сегодня идет расселение жителей из 31 старого дома или 2,4 тысячи квартир. Их расселяют в 22 новостройки, расположенных в шести округах: ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО и ВАО.

Ранее сообщалось, что из старых домов в районе Фили-Давыдково по программе реновации расселяются более 110 семей. Жильцы, начиная с 11 декабря, могут посмотреть квартиры, которые им предлагаются в новостройке, и получить необходимые документы в Центре информирования. После заключения договора они смогут получить ключи и переехать в новое жилье.

Сейчас в ЗАО расселяются 823 семьи из 11 пятиэтажных домов. К настоящему моменту договоры с департаментом городского имущества заключили 440 семей, то есть 54% жильцов округа.

Окончательный график расселения домов по программе реновации сформируют до конца 2019 года. Он будет актуализироваться по мере появления новых стройплощадок. Очередность сноса домов устанавливается на основе документов, в том числе, документов по планировке территорий.