Дом-замок чаеторговцев Филипповых признан памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом-замок чаеторговцев Филипповых на пересечении Яузской улицы и Яузского бульвара признан памятником архитектуры. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
"Современный, несколько затейливый облик особняк Филипповых приобрел в 1906 году, когда его фасад перестроили по проекту архитектора Александра Красильникова в стиле модерн. Кроме того, после перестройки в подвале здания расположились прачечная и квартира служащего домовладельца, на первом этаже – доходные квартиры, а на втором жил сам Филиппов. Сейчас в особняке находятся офисы. Фасады здания полностью сохранили облик начала прошлого века", – рассказал он.
Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, после получения статуса объекта культурного наследия здание попадает под охрану государства. Теперь любые ремонтные или реставрационные работы здесь можно будет проводить только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования со специалистами. Кроме того, особняк запрещено сносить, а также нарушать его исторический облик.
Дом-замок раньше входил в состав городской усадьбы Филипповых. Он был возведен в 1902 – 1906 годах по проекту группы архитекторов Мясникова, Вебера и Красильникова. Здание выделяется среди построек небольшой башенкой в псевдоготическом стиле и большим кокошником, декорированным абрамцевской майоликой с металлическим отливом. В настоящее время в особняке размещаются офисные помещения.
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