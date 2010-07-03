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Общество

09:32

Более 20 площадок для собак обустроили в парках Москвы

город общество парки животные благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московских парках и скверах появились 22 новые площадки для выгула собак. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В них есть барьеры, горки, лестницы, стойки, мостики и балансиры. Площадки огорожены, поэтому питомцы не смогут куда-то убежать.

"Площадки создавались в рамках благоустройства и озеленения парков и скверов столицы. Многие из них расположены в непосредственной близости от жилых домов, владельцам собак будет удобно посещать их. До конца года к уже готовым 22 новым площадкам добавятся еще семь, сейчас завершается их обустройство", – сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

В частности, новая площадка для выгула собак в Детском Черкизовском парке является одной из самых больших из тех, которые появились в 2019 году. Она составляет 645 квадратных метров. На ней есть три барьера, бум, кольцо на цепях, тренажер "Слалом". Еще две площадки для выгула собак появились в парке "Аллея влюбленных" и в спортивном парке в Ватутинках.

В этом году работы по благоустройству проводятся на 161 парковой и озелененной территории в столице. К этому моменту ремонт завершен на 140 из них.

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