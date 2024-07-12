Депутат МГД Орлов поучаствовал в открытии выставки "Москва без окраин. Орехово-Борисово"

Фото: Иван Акифьев

Живые воспоминания горожан, бытовые предметы, фотографии из семейных архивов составили уникальную экспозицию выставки "Москва без окраин. Орехово-Борисово" в Музее Москвы. Об этом Агентству "Москва" рассказал депутат Московской городской думы, заведующий кафедрой истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ Степан Орлов, который принял участие в открытии выставки.

"Кураторам выставки и исследователям удалось поговорить с сотней жителей района Орехово-Борисово и собрать более 50 личных интервью. Сотрудники музея-заповедника "Царицыно" помогли в исследованиях, знакомстве со старожилами и подборе экспонатов, отражающих историю места и музея, хранящего одну из самых интересных коллекций декоративно-прикладного искусства в России. История и современность наших районов открываются перед гостями выставки в несколько неожиданных формах", – сказал Орлов.

Он добавил, что среди героев выставки – Александр Казанцев, потомок настоятелей храма иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и заведующий первым царицынским музеем; Ефим Рачевский, директор школы № 548 с 1984 года; Роза Родионова, проработавшая с 1945 года более 20 лет в "Красной школе"; Вера Зонтова и Ольга Мокрушина, семьи которых с XVII века проживали в деревне Шипилово, и другие "ореховцы".

"Экспонаты выставки помогают прикоснуться в том числе к личным историям старожилов, которые выросли на легендарных царицынских дачах и помнят местный сельский уклад. Кто-то из них до сих пор живет на заповедных территориях в родовых домах", – сказал депутат.

Ранее Орлов представил проект размещения тематических стендов, повествующих об истории этих мест, которые в сентябре планируется установить на улицах и аллеях Орехова-Борисова. По его словам, все это – конкретные шаги в области реализации большой общегородской концепции развития практического москвоведения.

Тематические экскурсии, мастер-классы и презентации пройдут на площадках Мосгорнаследия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Так, в текущем месяце состоятся 26 мероприятий для детей от 6 лет, а также 32 – для москвичей старше 12 лет и еще 9 встреч для игры в "Отреставрируй Москву", которые доступны для горожан свыше 16 лет.

