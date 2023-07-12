Количество промышленных предприятий в Москве выросло почти до четырех тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 4 тысяч предприятий работают на территории столицы, за последнее время в городе были открыты около 500 малых и более 30 крупных производств, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Таким образом, сегодня в Москве действует почти 4 тысячи промышленных площадок, где выпускают как товары ежедневного пользования, так и жизненно важную и высокотехнологичную продукцию. Развитие производств способствует достижению технологического суверенитета страны", – отметил он.

Ефимов добавил, что около 12% заводов занимаются производством электроники и приборостроением, более 11% представляют строительную отрасль, 8% – сферу легкой промышленности.

Компании стремительно наращивают объемы производства, расширяют продуктовые линейки и успешно занимают ниши ушедших с рынка РФ брендов, подчеркнул заммэра.

"Развитию и росту промышленности способствует поддержка города, в том числе в виде субсидий, льготных займов, помощи в подборе площадки для размещения производств. Так, некоторые новые предприятия локализовали свои производственные мощности на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что предприятия, разместившиеся на ОЭЗ, могут стать ее резидентами, что позволит им претендовать на налоговые льготы.

По его словам, в марте этого года на площадке "Печатники" было открыто производство лазерных металлообрабатывающих станков компании "Лассард", где было создано свыше 200 рабочих мест.

В Москве в том числе появились производства мебели, труб и трубной арматуры, вентиляционного, коммуникационного, электрощитового оборудования, заводы по выпуску медизделий и другие.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что Москва стала лидером рейтинга Минпромторга РФ по эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов в области промышленности за прошлый год. Для города этот рейтинг является самым важным, подчеркнул мэр.

На втором месте рейтинга расположилась Московская область, третье место заняла Башкирия.



Собянин: Москва лидирует в федеральном рейтинге эффективности промышленной политики