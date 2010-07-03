Москве предложили провести международный форум

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице может пройти международный форум, посвященный новым технологиям, цифровым медиа и перспективным видам контента. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, Москва готова рассмотреть варианты сотрудничества с зарубежными партнерами, которые специализируются на проведении крупных бизнес-форумов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Это позволит дополнительно капитализировать возможности московского бизнеса на внешних рынках. Приоритетными могли бы стать ИТ-решения и технологии умного города", – сказала Сергунина на встрече с представителями международной компании Reed Midem, которая организует деловые мероприятия в различных странах.
Директор департамента развлекательной индустрии компании Жером Дэле, в свою очередь отметил, что столичному правительству предложили провести международный форум новых технологий в связи со стремительным темпом развития Москвы и укреплением ее позиций среди ведущих мегаполисов.
"Мы на протяжении многих лет работаем с российскими компаниями и хотели бы рассмотреть возможность проведения крупного мероприятия в Москве", – сказал он. Как отмечается, форум может стать ежегодным.
Ранее сообщалось, что представители столичного департамента информационных технологий, мобильных операторов и международные эксперты обсудили передовые технологии и ключевые тренды цифровой экономики, которые внедряются в столице.
Москва уже не первый год входит в топ мировых городов по уровню цифровизации и комфорту жизни для горожан. Власти города разработали концепцию "Умный город-2030", которая включает в себя несколько различных направлений по здравоохранению, образованию, ЖКХ, транспорту, финансам и многих других.
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