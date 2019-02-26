На Международном мобильном конгрессе обсудили ключевые тренды цифровой экономики

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Представители департамента информационных технологий Москвы, мобильных операторов и международные эксперты обсудили передовые технологии и ключевые тренды цифровой экономики, которые внедряются в столице. Мероприятие состоялось в рамках Международного мобильного конгресса в Барселоне.

Столица уже не первый год входит в топ мировых городов по уровню цифровизации и комфорту жизни для горожан. Власти города разработали концепцию "Умный город-2030", которая включает в себя несколько различных направлений по здравоохранению, образованию, ЖКХ, транспорту, финансам и многих других.

Одним из ключевых для города стало обеспечение безопасности. К примеру, в 2018 году на чемпионате мира по футболу в столице впервые был использован уникальный стандарт LTE-450, который принадлежит мобильному оператору Tele2.

Дежурившие на стадионах и в фан-зоне на Воробьевых горах спецслужбы Tele2 обеспечила рациями, которые работали в диапазоне 450 МГц. Подключение к этой сети позволило не только передавать голос, но и обеспечить видео связь.

В продолжение этого проекта сотовый оператор совместно с департаментом информационных технологий и департаментом региональной безопасности Москвы опробовали систему распознавания лиц во время проведения матчей Лиги Европы в октябре 2018 года. Мини-камера закреплялась на кармане сотрудника полиции и в режиме онлайн сканировала лица всех проходящих людей. Если выявлялись лица, совпадающие с базой розыска МВД, система давала сигнал сотрудникам правопорядка на специальные устройства.

"Данная технология очень ресурсоемкая, и ее работа возможна только с высокоскоростным доступом в сеть, обеспеченным высокой степенью защиты соединения. При тестировании устройства, работающие в диапазоне 450 МГц, показывали скорость реакции от 5 до 30 секунд быстрее, в отличие от сетей массовых диапазонов", - рассказал генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин.

Помимо этого, масштабную модернизацию прошла система оповещения о ЧС. Более 650 точек оповещения подключили к единой сети благодаря Tele2. Беспроводной способ подключения устройств оповещения стал более оперативной и эффективной альтернативой подключению через широкополосный интернет.