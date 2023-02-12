Столичные городские службы устраняют последствия снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные городские службы занимаются ликвидацией последствий снегопада. Об этом информирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"С субботы, 11 февраля, прирост свежевыпавшего снега составил до 8 сантиметров, это 20% от месячной нормы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за ночь и утро столичные коммунальщики четыре раза произвели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Специалисты также организовали мероприятия по ликвидации снега на дворовых территориях.

Под особым наблюдением находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станции метрополитена, а также социальные объекты.

До 21:00 воскресенья, 12 февраля, в Москве действует желтый уровень опасности из-за ветра, чьи порывы могут достигать 17–18 метров в секунду. Горожанам рекомендовали быть внимательными, обходить деревья и столбы, а также не парковать транспортные средства рядом с ними.

Согласно данным столичного метеобюро, за ночь сугробы в Москве смогли вырасти на 6 сантиметров. С вечера субботы к 09:00 воскресенья высота увеличилась с 27 до 33 сантиметров.

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве

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