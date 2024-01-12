Москва онлайн покажет ледовое шоу Ильи Авербуха в честь старого Нового года



13 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть ледовое шоу известного фигуриста Ильи Авербуха в саду "Эрмитаж" в честь празднования старого Нового года.

В программе примут участие Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Алексей Усков, Артем Федорченко, Анастасия Игнатьева, Матвей Ветлугир, Анатолий Сластин, Григорий Забелло и юные спортсмены Алиса Володько и Иван Гурьянов.

Смотрите прямую трансляцию 13 января в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.