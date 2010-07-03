Москвичей пригласили поучаствовать в премии "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Изобретателей приглашают принять участие в премии мэра столицы "Новатор Москвы". Подать заявку могут как индивидуальные специалисты, так и коллективы до пяти человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Конкурс пройдет по трем номинациям: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, участники будут претендовать на 15 премий и столько же поощрительных призов.
Она рассказала, что в каждой номинации выделено пять направлений: "Искусственный интеллект и ИТ-технологии", "Городская среда", "Медицина и фармацевтика", "Транспорт" и "Энергетика".
"В финал выйдут 30 проектов – по два на каждое направление во всех трех номинациях. 15 из них станут обладателями премий", – подчеркнула Сергунина.
Она напомнила, что Москва лидирует среди других регионов России по уровню патентной активности – в 2018 году столичные изобретатели подали 7485 заявок на изобретения, что составляет почти треть от общего числа по всей стране. Коэффициент изобретательной активности в столице достигает 5,98, по России – 1,7.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь, рассказал, что названия номинаций выбрали сами москвичи. По его словам, в голосовании на проекте "Активный гражданин" приняли участие более 146 тысяч человек, что говорит о большом интересе к инновациям.
В состав экспертной комиссии войдут представители правительства Москвы, научного сообщества, высокотехнологичных компаний, представители бизнеса и субъектов инновационной деятельности.
Число людей моложе 39 лет в российской науке за 10 лет выросло в 1,5 раза. В сентябре начался прием заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым. Они принимались до 10 октября. Размер премии в этом году увеличился до двух миллионов рублей.
Награда вручается за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук. Также приз присуждается за разработку новых технологий, которые применяются в реальном секторе экономики и социальной сфере города, – всего 22 номинации.
Подать заявки могли научные работники, аспиранты, докторанты и специалисты в возрасте до 36 лет, ведущие деятельность в столичных научных организациях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: