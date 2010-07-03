Москвичей пригласили поучаствовать в премии "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Изобретателей приглашают принять участие в премии мэра столицы "Новатор Москвы". Подать заявку могут как индивидуальные специалисты, так и коллективы до пяти человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Конкурс пройдет по трем номинациям: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, участники будут претендовать на 15 премий и столько же поощрительных призов.

Она рассказала, что в каждой номинации выделено пять направлений: "Искусственный интеллект и ИТ-технологии", "Городская среда", "Медицина и фармацевтика", "Транспорт" и "Энергетика".

"В финал выйдут 30 проектов – по два на каждое направление во всех трех номинациях. 15 из них станут обладателями премий", – подчеркнула Сергунина.

Она напомнила, что Москва лидирует среди других регионов России по уровню патентной активности – в 2018 году столичные изобретатели подали 7485 заявок на изобретения, что составляет почти треть от общего числа по всей стране. Коэффициент изобретательной активности в столице достигает 5,98, по России – 1,7.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь, рассказал, что названия номинаций выбрали сами москвичи. По его словам, в голосовании на проекте "Активный гражданин" приняли участие более 146 тысяч человек, что говорит о большом интересе к инновациям.

В состав экспертной комиссии войдут представители правительства Москвы, научного сообщества, высокотехнологичных компаний, представители бизнеса и субъектов инновационной деятельности.

Число людей моложе 39 лет в российской науке за 10 лет выросло в 1,5 раза. В сентябре начался прием заявок на соискание премии правительства Москвы молодым ученым. Они принимались до 10 октября. Размер премии в этом году увеличился до двух миллионов рублей.

Награда вручается за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук. Также приз присуждается за разработку новых технологий, которые применяются в реальном секторе экономики и социальной сфере города, – всего 22 номинации.

Подать заявки могли научные работники, аспиранты, докторанты и специалисты в возрасте до 36 лет, ведущие деятельность в столичных научных организациях.