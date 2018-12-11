Жители 30 домов начали расселяться в новостройки по программе реновации

11 декабря, 14:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жители 30 домов начали расселение в 22 новостройки по программе реновации в Москве в 2018 году. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
"Сегодня, 11 декабря, в Западном административном округе Москвы, районе Фили-Давыдково началось переселение жильцов еще двух пятиэтажек по программе реновации. Таким образом, с начала текущего года по программе переселяется 30 домов в 22 новостройки", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Левкин также отметил, что дом 23 на улице Красных Зорь и дом 3 на улице Константина Федина полностью расселены. А дом 5 на улице Константина Федина расселили и демонтировали по технологии "умного сноса".
Ранее сообщалось, что из старых домов в районе Фили-Давыдково по программе реновации расселяются более 110 семей. Жители двух пятиэтажных домов по адресу: улица Олеко Дундича, дом 33 и дом 35, корпус 1 переезжают в дом-новостройку по улице Малая Филевская, дом 22.
Жильцы, начиная с 11 декабря, могут посмотреть квартиры, которые им предлагаются в новостройке, и получить необходимые документы в Центре информирования. После заключения договора они смогут получить ключи и переехать в новое жилье.
Сейчас в ЗАО расселяются 823 семьи из 11 пятиэтажных домов. К настоящему моменту договоры с департаментом городского имущества заключили 440 семей, то есть 54% жильцов округа.
Окончательный график расселения домов по программе реновации сформируют до конца 2019 года. Он будет актуализироваться по мере появления новых стройплощадок. Очередность сноса домов устанавливается на основе документов, в том числе, документов по планировке территорий.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: