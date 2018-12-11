Жители 30 домов начали расселяться в новостройки по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители 30 домов начали расселение в 22 новостройки по программе реновации в Москве в 2018 году. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Сегодня, 11 декабря, в Западном административном округе Москвы, районе Фили-Давыдково началось переселение жильцов еще двух пятиэтажек по программе реновации. Таким образом, с начала текущего года по программе переселяется 30 домов в 22 новостройки", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Левкин также отметил, что дом 23 на улице Красных Зорь и дом 3 на улице Константина Федина полностью расселены. А дом 5 на улице Константина Федина расселили и демонтировали по технологии "умного сноса".

Ранее сообщалось, что из старых домов в районе Фили-Давыдково по программе реновации расселяются более 110 семей. Жители двух пятиэтажных домов по адресу: улица Олеко Дундича, дом 33 и дом 35, корпус 1 переезжают в дом-новостройку по улице Малая Филевская, дом 22.

Жильцы, начиная с 11 декабря, могут посмотреть квартиры, которые им предлагаются в новостройке, и получить необходимые документы в Центре информирования. После заключения договора они смогут получить ключи и переехать в новое жилье.

Сейчас в ЗАО расселяются 823 семьи из 11 пятиэтажных домов. К настоящему моменту договоры с департаментом городского имущества заключили 440 семей, то есть 54% жильцов округа.

Окончательный график расселения домов по программе реновации сформируют до конца 2019 года. Он будет актуализироваться по мере появления новых стройплощадок. Очередность сноса домов устанавливается на основе документов, в том числе, документов по планировке территорий.