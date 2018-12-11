Более 110 семей расселяются по программе реновации в районе Фили-Давыдково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 110 семей расселяются из пятиэтажек в районе Фили-Давыдково по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"11 декабря началось переселение жителей двух пятиэтажных домов по адресу: улица Олеко Дундича, дом 33 и дом 35, корпус 1, в дом-новостройку по улице Малая Филевская, дом 22. Всего из этих пятиэтажек переселяются 118 семей", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

В департаменте отмечают, что жильцы домов, начиная с 11 декабря, могут посмотреть квартиры, которые им предлагаются в новостройке, и получить необходимые документы в Центре информирования. После заключения договора они смогут получить ключи и переехать в новое жилье.

Сейчас в Западном административном округе переселяются 823 семьи из 11 пятиэтажных домов. К настоящему моменту договоры с департаментом городского имущества заключили 440 семей, то есть 54% жильцов округа.

Ранее стало известно, что в Москве разработают градостроительный код для площадок реновации, который станет сводом правил, какими должны быть дома. Разработкой проекта займутся архитекторы, а также государственные градостроительные институты. Предполагается, что участие примут "Институт Генплана Москвы", Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры, а также Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования столицы.

Там будет прописано, какие должны быть дома, какой этажности, какой планировки (под каждую определенную квартиру разрабатывается новая планировка с увеличенной площадью), какие должны быть входные группы и фасады.

Как сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы, с 1 октября 2018 года в Москве возросло количество заявлений на приобретение дополнительной жилой площади за доплату по программе реновации. Большинство запросов поступило от жильцов стартовых домов на улице Дмитрия Ульянова и Проспекте Вернадского. Также множество заявок поступило от жильцов стартовых домов на улице Судостроительная, 5-я Парковая и Летчика Бабушкина. В отношении 135 заявок специалисты Московского фонда реновации жилой застройки вынесли положительные решения, в том числе в отношении 85 – договоры уже подписаны.