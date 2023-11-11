Серия мастер-классов пройдет в проекте "ТехноЗнайка" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных школьников старше шести лет пригласили на бесплатные мастер-классы от проекта "ТехноЗнайка", которые пройдут с 18 по 26 ноября на площадках детских технопарков и резидентов экосистемы дополнительного образования детей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для участия необходима предварительная регистрация. Как уточнила глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, образовательный проект "ТехноЗнайка" знакомит ребят с многообразием инженерно-технических и творческих специальностей.

"В рамках ноябрьской акции пройдет свыше 100 занятий, на которых дети узнают, как работать в фоторедакторах, изучат принципы создания парфюмерных изделий, а также посетят занятия по рисованию", – поделилась она.

Каждый мастер-класс будет проходить от 45 минут до двух часов. Основное направление – знакомство с профессиями.

Например, детский технопарк "Альтаир" Российского технологического университета МИРЭА организует мастер-классы по химии. Гости узнают о принципах создания парфюмерных композиций и познакомятся с методами определения кислотности среды. Любителям программирования будет интересно выяснить, как создать собственную заготовку для игры в Pac-Man с помощью языка Python.

Узнать больше можно будет и о 3D-моделировании. Школьникам предложат изучить азы работы в программе Tinkercad и собрать готовую сцену из Minecraft. Вместе с тем организуют мастер-классы по рисованию в стиле аниме, созданию чат-ботов для соцсетей.

Помимо этого, гостям предложат научиться делать виртуальную и дополненную реальность в программе CoSpaces. Ребята смогут сделать личные страницы с персональным дизайном.

Ранее сообщалось, что серия мероприятий для детей состоится на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в павильоне № 75. Гости смогут встретить героев мультфильма "Тайны третьей планеты", Чебурашку и его друзей.