Суд приостановил работу финских саун в жилом доме в ЮВАО

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Кузьминский районный суд Москвы по требованию Роспотребнадзора приостановил на 70 суток работу финских саун фитнес-клуба в многоквартирном жилом доме в ЮВАО, сообщает Агентство "Москва".

Внеплановая выездная проверка была проведена после жалоб граждан. Сауны располагались на первом этаже жилого дома на улице Саратовской, доме 14/1, в нарушение санитарных правил и норм.

В отношении ООО "АШГЫМ" возбудили дело об административном правонарушении, помещения саун фитнес-клуба опечатали.

В октябре в центре столицы эвакуировали людей из загоревшейся сауны. Пожар начался в шестиэтажном здании в Большом Кисловском переулке.