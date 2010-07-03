Музыкальную школу построят в Очаково-Матвеевском в ходе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Очаково-Матвеевское по программе реновации могут построить два детских сада, общеобразовательную и музыкальную школы. Такие предложения внесены на публичных слушаниях.

"Сейчас на территории микрорайона работает центр детского творчества, где дети занимаются в разных кружках и секциях. У них также появится возможность научиться играть на музыкальных инструментах. Для этого рядом с центром планируется построить музыкальную школу", – цитирует Агентство "Москва" представителя "ГлавАПУ" Людмилу Машинскую.

В микрорайоне запланировано создание двух детских садов на 200 и 300 мест. Также здесь появится физкультурно-оздоровительный центр.

Ранее сообщалось, что в столице открылись экспозиции шести проектов планировки кварталов по программе реновации.

На выставках представлены проекты будущих кварталов по программе реновации. Так, в Нагатинском Затоне появятся три детских сада, две школы, дополнительный корпус действующей школы и образовательный комплекс с детским садом и блоком начальных классов. В Выхине-Жулебине планируют построить детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые комплексы.

В районе Проспекта Вернадского в одном из многофункциональных центров откроется физкультурно-оздоровительных комплекс (ФОК). Там также построят образовательный комплекс с бассейном, три детских сада, музыкальную школу и детскую поликлинику.

Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково расселили первый дом по программе реновации. В новостройку на Малой Филевской переехали жильцы старой пятиэтажки с соседней улицы Олоко Дундича. Новое жилье находится в шаговой доступности от метро "Пионерская", рядом есть парк. В квартирах готов ремонт и есть вся необходимая сантехника. Всего в районе в программу реновации включили 119 домов.

