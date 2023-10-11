Москва онлайн покажет заключительную церемонию развода караулов в Кремле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 14 октября, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть последнюю в этом сезоне церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка, которая пройдет на Соборной площади Московского Кремля.

По традиции в мероприятии примут участие рота специального караула Президентского полка, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Зрителям будут показаны такие элементы, как "квадрат", "крест", "ромб", "торт", "фейерверк", "снежинка", "шпалера" и другие.

Смотрите прямую трансляцию 14 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.