Дом по реновации на 418 квартир ввели в эксплуатацию в Конькове

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Коньково по адресу улица Введенского, дом 5. Здание состоит из двух монолитных корпусов, по три секции в каждом, сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады двух жилых корпусов отделали навесными трехслойными стеновыми панелями, облицованными кирпичом. Там же поставили металлические корзины под кондиционеры, лоджии застеклили.

Всего в новостройке 418 квартир, из которых 135 – однокомнатных, 170 – двухкомнатных, 113 – трехкомнатных. Шесть квартир адаптировали для маломобильных граждан.

В каждой секции корпусов сделали вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, колясочную, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и технические помещения.

Новый дом оснащен системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. На подземном уровне разместили одноуровневую парковку для автомобилей жильцов.

На прилегающей к корпусам территории установили три детские игровые площадки, оборудовали зону для занятий спортом и место для тихого отдыха.

Ранее дом по реновации на 125 квартир ввели в эксплуатацию в Дмитровском районе Москвы. Новостройка появилась на Долгопрудной улице на месте снесенной пятиэтажки 1966 года постройки.

Около 10 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в III квартале 2023 года