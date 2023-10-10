Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Дмитровском районе столицы

Фото: пресс-служба Депстроя

В Дмитровском районе столицы по программе реновации ввели в эксплуатацию новый жилой дом на 125 квартир. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Новостройка появилась на Долгопрудной улице на месте снесенной пятиэтажки 1966 года постройки.

"Дом построен на месте снесенной пятиэтажки – улица Долгопрудная, дом 10, жители которой переехали в соседнюю новостройку – дом 12", – отметил глава ведомства.

В двухсекционном доме с подземным паркингом разместили 25 однокомнатных, 77 двухкомнатных и 23 трехкомнатных квартир. На первом этаже новостройки разместят нежилые помещения. В каждом подъезде установили по два лифта грузоподъемностью 400 и 630 килограммов.

Ранее стало известно, что в Обручевском районе Москвы при помощи технологии умного сноса с начала года демонтировали шесть домов, а всего с момента старта программы реновации в городе снесли 296 ветхих пятиэтажек, в том числе с начала года – 169 зданий.

Около 10 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации в III квартале 2023 года