Москва 24: Мосгосстройнадзор расскажет о соблюдении санитарных норм на стройплощадках

Фото: Москва 24
12 октября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Санитарно-эпидемиологический и экологический надзор на объектах капстроительства: итоги работы за 9 месяцев 2021 года".
Перед журналистами выступят:
- заместитель председателя Мосгосстройнадзора Николай Беляев;
- начальник управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталья Киселева.
Смотрите прямую трансляцию 12 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.