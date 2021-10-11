Москва 24: Мосгосстройнадзор расскажет о соблюдении санитарных норм на стройплощадках

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12 октября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Санитарно-эпидемиологический и экологический надзор на объектах капстроительства: итоги работы за 9 месяцев 2021 года".

Перед журналистами выступят:



заместитель председателя Мосгосстройнадзора Николай Беляев;

начальник управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора Наталья Киселева.

Смотрите прямую трансляцию 12 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.