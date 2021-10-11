Москва стала участницей международного объединения по развитию инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичный инновационный кластер стал участником глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, благодаря участию МИК в TCI Network можно будет расширить международную кооперацию.
"Сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает для нас новые возможности. Например, совместные программы с кластерами других стран будут способствовать продвижению проектов московских инноваторов на зарубежных рынках", – пояснила Сергунина.
В рамках TCI созданы рабочие группы по инновациям и оценке развития кластеров, которые поводят проектные мастерские или специализированные встречи по указанным тематическим направлениям.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин обратил внимание на то, что МИК ведет активную международную деятельность.
"Одним из примеров может служить российско-китайский конкурс "МИК-Чжунгуаньцунь". В рамках заявочной кампании на конкурс поступило свыше 700 проектов, более 350 из которых – российские", – рассказал Фурсин.
Ранее Сергей Собянин представил проекты программы пилотного тестирования инноваций.
По словам мэра, есть много способов помогать инновационному бизнесу. Однако один из самых эффективных – помочь инноваторам реализовать свою идею не в тепличных условиях эксперимента, а в реальной городской среде, с реальными заказчиками и клиентами.
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