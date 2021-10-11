Власти Москвы выставили на продажу нежилые помещения на Никитском бульваре

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве на продажу выставили нежилые помещения на Никитском бульваре общей площадью 968 квадратных метров. Электронный аукцион для предпринимателей, желающих организовать там бизнес, состоится 29 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"С начала 2021 года по итогам городских торгов заключено уже 393 договора купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 58,2 тысячи квадратных метров на общую сумму 5,2 миллиарда рублей. Еще одним лотом на продажу стали нежилые помещения, расположенные по адресу Никитский бульвар, дом 5. Заявочная кампания продлится до 18 ноября 2021 года", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в ЦАО с начала 2021 года было заключено 65 договоров купли-продажи нежилой недвижимости на общую сумму 1,3 миллиарда рублей и общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров.
Ефимов отметил удобное расположение предлагаемых нежилых помещений на Никитском бульваре.
"Предлагаемые единым лотом помещения находятся в подвале, а также на 2–5-м этажах кирпичного дома 1912 года постройки. Будущий владелец сможет организовать здесь современное офисное пространство", – подчеркнул он.
Узнать подробнее о предлагаемых лотах можно на инвестиционном портале в разделе "Имущество от города".
Ранее сообщалось, что на рынке новостроек столицы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. При этом на продажу такие квартиры пока не выставили.
В Москве появились апартаменты площадью 9 кв м
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