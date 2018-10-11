Статуи на фонтане "Дружба народов" демонтируют для реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

12 октября статуи на легендарном фонтане "Дружба народов" на ВДНХ демонтируют для реконструкции и капитального ремонта фонтана, сообщили в пресс-службе ГБУ "Гормост".

"Статуи бережно поднимают с помощью крана-манипулятора и погружают на грузовик, где статую укрывают для дальнейшей перевозки в реставрационный центр," – сказали в пресс-службе.

Вес каждой скульптуры составляет две или две с половиной тонны. Работы по демонтажу статуй продлятся около семи дней, добавили в пресс-службе.

"Дружбу народов" комплексно не реставрировали 64 года. Специалистам предстоит привести в порядок гранитную облицовку чаши и каскадов "Дружбы народов", восстановить каркас шестнадцати статуй девушек. Фигуры фонтана символизируют 16 союзных республик. Каждая из девушек-республик одета в национальный костюм и держит различные фрукты или растения.

Ранее сообщалось, что консервация московских фонтанов завершится к началу ноября.

"Это наш город": на ВДНХ началась реставрация фонтанов

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