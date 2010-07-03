Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Фестиваль японской культуры "Дзидай-мацури" пройдет в Москве 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный отдел посольства Японии в России.

"Дзидай-мацури" или, "Фестиваль эпох", – это незабываемое зрелище, в рамках которого москвичи и гости столицы смогут стать очевидцами красочного парада "геу-рэцу", – говорится в сообщении.

Участников фестиваля можно будет узнать по национальным костюмам и самурайским доспехам. В программе – мастер-классы по каллиграфии, живописи "суми-э", оригами, по боевым искусствам и икебане. Для гостей фестиваля проведут традиционную чайную церемонию и угостят японскими блюдами.

Помимо этого, на мероприятии пройдет концерт с традиционными японскими барабанами и танцами. Мероприятие на Арбате начнется в 12:00 и продлится до 18:00.

Предыдущий фестиваль японской культуры J-FEST Summer прошел в Парке Горького 20 и 21 июля. В течение двух дней для посетителей работали ярмарка уличной еды, яркий дизайн-маркет, проводились традиционные игры, лекции, конкурсы и кинопоказы. Гостям фестиваля показали премьеру документального фильма "На пути к доверию: русские в Японии".

На J-FEST Summer выступил яркий коллектив японских барабанщиков ASKA GUMI. Зрителей покорили традиционные японские танцы бон-одори и ханагаса-одори. Пространство фестиваля было украшено красочными фонариками. Завершился праздник красочным салютом.

