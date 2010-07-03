13:41
13:41
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В Москве на рынке жилья предлагают микроквартиры
Хитом продаж на рынке столичного жилья могут стать микроквартиры. Площади студий в новых проектах начинаются от 12 квадратных метров.
Съемочная группа телеканала Москва 24 побывала в одной их таких квартир.
"Чувствуется, как тесно в таких маленьких квартирках. В коридоре, который одновременно и кухня, располагаются и машинка, и плита. Поражает экономия пространства. В туалете входная дверь граничит с ободком унитаза в считанных миллиметрах. Дверь, кстати, не закрывается – непонятно, что будет, если кто-то захочет зайти", – рассказывает корреспондент.
В комнате все пространство занимают шкаф, кровать и стол. Личного пространства немного: можно сесть перед маленьким телевизором или попытаться лечь. Дверцы шкафа упираются в диван.
Главный плюс такого жилья – относительно низкая стоимость. За уютную студию без отделки просят от трех до пяти миллионов рублей.
"Сейчас я нахожусь в Шанхае, где официально живут 24 миллиона человек. Город, который постоянно развивается, меняется. Для людей, которые здесь живут, важен и размер квартиры. Конечно, маленькие квартиры не такие удобные. Но они тут в порядке вещей", – рассказывает архитектор Илья Заливухин.
Ранее сообщалось, что в Москве подорожали съемные квартиры. Цены выросли почти на семь процентов за год, подсчитали эксперты порталов о недвижимости. По их данным, средняя стоимость квартиры в пределах Садового кольца – около 110 тысяч рублей в месяц. Больше всего поднялось в цене жилье в Хамовниках. Там аренда стоит почти 130 тысяч. Для сравнения, в районе МКАД в четыре раза дешевле – около 30 тысяч в месяц. Самый экономный вариант советуют искать в районах Бирюлево Западное и Капотня.
Примерно 15 процентов столичных квартир сдаются "под ремонт". В таком случае обычно заключают договор найма без арендной платы.
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