Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:41

В Москве на рынке жилья предлагают микроквартиры

город недвижимость

13:41

Поделиться в социальных сетях:

В Москве на рынке жилья предлагают микроквартиры

Хитом продаж на рынке столичного жилья могут стать микроквартиры. Площади студий в новых проектах начинаются от 12 квадратных метров.

Съемочная группа телеканала Москва 24 побывала в одной их таких квартир.

"Чувствуется, как тесно в таких маленьких квартирках. В коридоре, который одновременно и кухня, располагаются и машинка, и плита. Поражает экономия пространства. В туалете входная дверь граничит с ободком унитаза в считанных миллиметрах. Дверь, кстати, не закрывается – непонятно, что будет, если кто-то захочет зайти", – рассказывает корреспондент.

В комнате все пространство занимают шкаф, кровать и стол. Личного пространства немного: можно сесть перед маленьким телевизором или попытаться лечь. Дверцы шкафа упираются в диван.

Главный плюс такого жилья – относительно низкая стоимость. За уютную студию без отделки просят от трех до пяти миллионов рублей.

"Сейчас я нахожусь в Шанхае, где официально живут 24 миллиона человек. Город, который постоянно развивается, меняется. Для людей, которые здесь живут, важен и размер квартиры. Конечно, маленькие квартиры не такие удобные. Но они тут в порядке вещей", – рассказывает архитектор Илья Заливухин.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожали съемные квартиры. Цены выросли почти на семь процентов за год, подсчитали эксперты порталов о недвижимости. По их данным, средняя стоимость квартиры в пределах Садового кольца – около 110 тысяч рублей в месяц. Больше всего поднялось в цене жилье в Хамовниках. Там аренда стоит почти 130 тысяч. Для сравнения, в районе МКАД в четыре раза дешевле – около 30 тысяч в месяц. Самый экономный вариант советуют искать в районах Бирюлево Западное и Капотня.

Примерно 15 процентов столичных квартир сдаются "под ремонт". В таком случае обычно заключают договор найма без арендной платы.

Читайте также

город недвижимость

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика