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Москва 24

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Город

15:15

Москвичам рекомендовали выезжать из города после 20:00

город авто дороги

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Столичным водителям рекомендовали выезжать за город после окончания часа пик, чтобы не столкнуться с заторами на дорогах.

"Какие планы на длинные выходные? Если собираетесь за город, то выезжайте в ближайший час или после 20:00", – сообщили в Центре организации дорожного движения.

Накануне в ЦОДД сообщили, что в четверг вечером могут наблюдаться затруднения на большинстве вылетных магистралей в направлении области. Речь идет о шоссе Энтузиастов, Щелковском шоссе, Новорязанском шоссе, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе и Волгоградском проспекте.

Ранее в столице и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы. Потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе и Подмосковье до 21:00 12 июня. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

Пешеходам советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

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