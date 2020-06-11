Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на следующей неделе, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что будет преобладать солнечная погода, однако не исключила вероятности кратковременного выпадения осадков. Позднякова сообщила, что в начале недели температура воздуха составит плюс 20-21 градус.
"После праздников погоду будет определять антициклон, в отдельные дни может собраться небольшой дождь, но это действительно будет небольшой кратковременный дождь", – отметила Позднякова.
Она добавила, что в течение недели столбики термометра будут подниматься. В выходные температура воздуха в столице достигнет максимума, составив плюс 28 градусов.
"Погода будет довольно комфортной и для работы, и для отдыха. Не будет изнуряющей жары и такой влажности, которую мы наблюдали с начала этой недели", – сообщила Позднякова.
Ранее заместитель директора Дмитрий Киктев рассказал, что в столичном регионе в пятницу произойдет арктическое вторжение. Температура воздуха в городе понизится до +24 градусов, сохранится порывистый ветер, пройдут дожди.
Температура воздуха в столице может повторить рекорд 22-летней давности
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