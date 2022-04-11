Московский зоопарк закрылся для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк не доступен для посещения гостей 11 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Друзья! 11 апреля Московский зоопарк закрыт для посещения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что уже во вторник, 12 апреля, он снова будет открыт для посетителей.

Ранее стало известно, что в коллекции Московского зоопарка впервые за последние 50 лет появились дымчатые леопарды – хищники семейства кошачьих родом из Юго-Восточной Азии. Они занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые".

Также в столичном зоосаде накануне проснулись бурундуки. В Московском зоопарке живет пара бурундуков – самец и самка. Летом они могут жить поодиночке или иногда вместе, а зимуют бурундуки обязательно в разных вольерах.

