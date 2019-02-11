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11 февраля, 09:15

Началась разработка документации канатной дороги от "Сходненской" до "Речного вокзала"

город транспорт

11 февраля, 09:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Начата предварительная проработка градостроительной документации для канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", сообщает Агентство "Москва".

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, проект концессионного соглашения о строительстве находится на финальной стадии согласования.

В скором времени опубликуют доработанные материалы соглашения. Соглашение могут заключить с компанией, готовой участвовать в конкурсе, а в случае отсутствия таковых – с инициатором без торгов – BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

В случае реализации проекта компании рассматривают возможность локализации производства компонентов канатных транспортных систем в Москве.

Новая канатная дорога может обойтись в сумму около четырех миллиардов рублей. Новый вид транспорта соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем, существенно сократив время в пути.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, протяженность канатки составит порядка 2,3 километра. Ожидается, что пассажиропоток на ней составит до 19 тысяч человек в сутки.

В ноябре 2018 года канатная дорога соединила Воробьевы горы и территорию спортивного комплекса "Лужники".

город транспорт

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