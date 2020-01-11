Граффити с изображением Майи Плисецкой оставят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Граффити с изображением балерины Майи Плисецкой на одном из столичных домов не будут удалять. Речь о доме, который находится на улице Большой Дмитровке, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Граффити с изображением Плисецкой на доме на улице Большой Дмитровке удалять не будут", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

В Москве насчитывается более 700 крупноформатных граффити на стенах зданий, многие из которых любят и жители города, и туристы. С лета вступили в действия специальные правила по размещению таких работ: определен сезон для нанесения, разрешенная тематика и порядок согласования проектов.

