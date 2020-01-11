Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:26

В Зачатьевском монастыре завершили реставрацию куполов и крестов церкви

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили реставрацию куполов и крестов церкви Сошествия Святого Духа с больничным корпусом, которая относится к ансамблю Зачатьевского монастыря. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что объект входит в состав культурного наследия федерального значения. Церковь была построена в 1849–1850 годах по инициативе игуменьи Варвары Головиной. Архитектором проекта выступил Михаил Быковский.

В 1933 году барабан и купол храма были разобраны. Исторический облик церкви был восстановлен лишь в начале 2000-х годов. В 2017 году приступили к реставрации фасадов здания. Так, были приведены в порядок белокаменный цоколь, окна, двери, кровля и оконные решетки. Также была заменена водосточная система.

В настоящее же время специалисты отреставрировали купола и кресты.

"Они бережно расчищали металлические поверхности куполов и крестов, устраняли все дефекты, готовили элементы к золочению и покрывали их сусальным золотом. Все работы прошли под контролем Мосгорнаследия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы велись на высоте 11,5 и 18,5 метра.

Ранее стало известно, какие объекты были отреставрированы и восстановлены в Москве в 2019 году. В частности, работы коснулись легендарных фонтанов на ВДНХ, исторической сцены Школы современной пьесы и еще более тысячи зданий.

Что восстановили и отреставрировали в Москве в 2019 году

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика