В Зачатьевском монастыре завершили реставрацию куполов и крестов церкви

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили реставрацию куполов и крестов церкви Сошествия Святого Духа с больничным корпусом, которая относится к ансамблю Зачатьевского монастыря. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что объект входит в состав культурного наследия федерального значения. Церковь была построена в 1849–1850 годах по инициативе игуменьи Варвары Головиной. Архитектором проекта выступил Михаил Быковский.

В 1933 году барабан и купол храма были разобраны. Исторический облик церкви был восстановлен лишь в начале 2000-х годов. В 2017 году приступили к реставрации фасадов здания. Так, были приведены в порядок белокаменный цоколь, окна, двери, кровля и оконные решетки. Также была заменена водосточная система.

В настоящее же время специалисты отреставрировали купола и кресты.

"Они бережно расчищали металлические поверхности куполов и крестов, устраняли все дефекты, готовили элементы к золочению и покрывали их сусальным золотом. Все работы прошли под контролем Мосгорнаследия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы велись на высоте 11,5 и 18,5 метра.

Ранее стало известно, какие объекты были отреставрированы и восстановлены в Москве в 2019 году. В частности, работы коснулись легендарных фонтанов на ВДНХ, исторической сцены Школы современной пьесы и еще более тысячи зданий.