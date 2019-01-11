Нераспроданные новогодние елки отправили в зоопарк

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Более 1000 нераспроданных новогодних елок отправили в Московский зоопарк. Хвойные деревья используются как игрушки и еда для некоторых животных. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Отрадно, что нераспроданные елки могут пригодиться, а не просто отправляются на свалку. Для многих наших животных хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать. Это и новый любопытный объект для исследования, и игрушка, и когтеточка, и полезная и вкусная добавка в ежедневный рацион", – сказала она.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, зоопарк принимает деревья только от компаний. Частные лица и организации, которые хотят утилизовать елки, предназначенные ранее для декора, сделать так не смогут. Такие деревья могут быть опасны для животных из-за возможных остатков мишуры и украшений.

Ранее в столице стартовала акция "Елочный круговорот", в рамках которой свои хвойные деревья можно сдать на переработку. Принимать елки будут до 1 марта в организованных Мосприродой специальных пунктах в 13 городских парках. Оттуда их отправят на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт. Сдать можно елки, сосны и пихты, главное, чтобы на дереве не было мишуры и украшений.