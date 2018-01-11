Спектакли на льду с олимпийской чемпионкой Сотниковой пройдут в Москве

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Мировые звезды фигурного катания станут участниками спектаклей на льду, которые состоятся на фестивале "Путешествие в Рождество".
Спектакли проходят в "Ледовом театре" в Новопушкинском сквере. Зрелищные ледовые балеты с мировыми звездами фигурного катания можно увидеть в заключительные дни фестиваля – 11, 12, 13 и 14 января.
Каждый день в 16:15 стартует шоу "Белоснежка", главные роли в котором исполняют олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова и пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. Ежедневно в 19:00 в "Ледовом театре" проходит балет "Лебединое озеро". Участие в нем принимает американская фигуристка, пятикратная чемпионка США и двукратная победительница чемпионата Четырех континентов Наоми Ланг.
12 и 13 января в "Ледовом театре" ожидаются две ледовые вечеринки – вечерние сеансы свободного катания под музыку. Они будут проходить с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба организатора.
Праздничные мероприятия в столичных парках, стартовавшие в конце декабря, продлятся до Старого Нового года. В 22 центральных парках города можно будет посетить народные гуляния, концерты, мастер-классы и конкурсы.
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