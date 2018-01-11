В индустриальном парке "Внуково Логистик" открыли складской космплекс

11 января, 12:40
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Складской комплекс ввели в эксплуатацию в индустриальном парке "Внуково Логистик" в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва". Площадь складского комплекса составила 50 тысяч квадратных метров.
По словам руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, под строительство объектов нежилой недвижимости в ТиНАО могут выделить 28 тысяч гектаров земли. Сейчас из этого объема используется только 5 процентов. Всего в ТиНАО построят 10 индустриальных парков.
Жидкин отметил, что по поручению Сергей Собянина организована межведомственная группа для создания рабочих мест в ТиНАО. На новый территориях уже появилось 100 тысяч рабочих мест.
К 2035 году население ТиНАО вырастет до 1,5 миллиона человек. К этому времени работой в ТиНАО планируют обеспечить порядка миллиона человек.
О строительстве и перспективы развития ТиНАО читайте в тексте портала Москва 24.
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