В индустриальном парке "Внуково Логистик" открыли складской космплекс

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Складской комплекс ввели в эксплуатацию в индустриальном парке "Внуково Логистик" в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва". Площадь складского комплекса составила 50 тысяч квадратных метров.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, под строительство объектов нежилой недвижимости в ТиНАО могут выделить 28 тысяч гектаров земли. Сейчас из этого объема используется только 5 процентов. Всего в ТиНАО построят 10 индустриальных парков.

Жидкин отметил, что по поручению Сергей Собянина организована межведомственная группа для создания рабочих мест в ТиНАО. На новый территориях уже появилось 100 тысяч рабочих мест.

К 2035 году население ТиНАО вырастет до 1,5 миллиона человек. К этому времени работой в ТиНАО планируют обеспечить порядка миллиона человек.

О строительстве и перспективы развития ТиНАО читайте в тексте портала Москва 24.