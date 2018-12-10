10 декабря 2018, 20:35Город
В парке "50-летия Октября" открылась всесезонная тюбинговая горка
портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В парке "50-летия Октября" открылась одна из самых больших тюбинговых горок в Москве. Об этом со ссылкой на администрацию парка "Фили" сообщает ТАСС.
Протяженность горки составила 110 метров, стартовая высота – более восьми метров. Кроме того, она может работать круглый год благодаря специальному покрытию.
Вскоре в парке оборудуют двухкилометровую лыжную трассу.
В конце августа Парк 50-летия Октября открылся после комплексного благоустройства. По просьбе горожан территорию благоустроили и озеленили, на ней установили детские площадки и уличные тренажеры.