Горка, катки, снегоходы и не только: зимние развлечения на ВДНХ

Гостей ждут два катка, павильон для керлинга, тюбинговая горка, детские снегоходы и командные снежки!

Фото: Информационное партнерство Бедуш & Маренникова

Этой зимой московский парк ВДНХ впервые откроет новый каток, получивший характерное для выставки советских достижений гордое название – "Ракета". Каток раскинулся на Промышленной площади недалеко от макета космического корабля "Буран". Площадка сделана таким образом, чтобы можно было кататься вокруг огромного лайнера ЯК-42 (он что-то вроде техногенного острова-миража). Но главная достопримечательность здесь, конечно, ракета "Восток". Впервые гости парка смогут нарезать круги прямо под летательным аппаратом!

Другой каток здесь – огромный "Цветник", он находится на Центральной аллее между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Как пояснила представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова, он ориентирован на детей и их родителей: в первую очередь, для них будут создаваться программы и анимация, в то время, как "Ракета" – для молодежи.

На открытии "Цветника" 30 ноября выступят австралийские акробаты из театра Strange Fruit. Они покажут шоу Spheres, которое погрузит гостей в световую и трюковую историю возникновения вселенной (шоу начнется в 19:00). Там же всем желающим представится возможность прокатиться на зеркальных санях, обещают сделать фотозону. Затем артисты переместятся на каток "Ракета", где дадут представление под названием Swoon (это слово переводится как "падать в обморок" – видимо будет очень эффектно). А после – под залпы салюта начнется выступление всемирно известных смоленцев, хаус-группы Swanky Tunes, работавшей с такими артистами, как диджей Tiesto (три года подряд становившийся лучшим диджеем в мире по версии International Dance Music Awards) и певица LP (ее сингл Lost on you в 2016 году месяцами держался на первых строчках ведущих европейских хит-парадов).

Фото: Информационное партнерство Бедуш & Маренникова

Несмотря на то, что до открытия осталось десять дней, катки уже готовы принять посетителей, оба покрывает искусственный лед. "Специалистам осталось только его отполировать" – поделился гендиректор компании "Русский лед" Евгений Комаров. Самый дорогой взрослый билет на открытие, куда входит прокат коньков и комплект защиты, стоит 1250 рублей, такой же детский – 750.

На ВДНХ этой зимой впервые заработает павильон для керлинга, площадка "Юкигассен" для японской командной игры в снежки, а также трасса для детских снегоходов и экстремальная тюбинг-горка "Север".

На открытии 30 ноября Юкигассен и керлинг будут доступны бесплатно, по предварительной регистрации на сайте.

Расписание сеансов на катке "Цветник":

с 11:00 до 15:00 и 17:00 до 23:00 – будни;

с 10:00 до 12:30, с 13:30 до 15:30, с 16:30 до 18:30, 19:30 до 23:00 – выходные.

Расписание сеансов на катке "Ракета":

11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00 – будни;

10:00 до 13:30, с 14:30 до 16:30, с 17:30 до 19:30, 20:30 до 23:00 – выходные.