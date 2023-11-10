Москва онлайн покажет первый в РФ турнир по онлайн-игре Counter-Strike 2

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как проходит первый в РФ турнир по онлайн-игре Counter-Strike 2. Мероприятие состоится в здании Южного речного вокзала в рамках Большой Киберспортивной Лиги. Корреспондент Анна Луговская расскажет о состязании, покажет площадку и пообщается с участниками.

Турнир пройдет на виртуальной карте – станции метро "Киберспортивная", которую специально разработали к соревнованию. Новая карта стала собирательным образом столичного транспорта.

Турнир по киберспорту соберет в одном месте шесть команд профессиональных геймеров и стримеров.

Смотрите прямую трансляцию 12 ноября в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.