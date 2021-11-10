Москва 24: представители власти расскажут о строительном надзоре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 ноября в ГБУ "Мосстройинформ" состоится пресс-конференция "Новое качество государственного строительного надзора в контексте реформирования контрольной и надзорной деятельности".

Перед журналистами выступят:



председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко;

заместитель министра министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко;

министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян;

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ИГСУ РАНХиГС, кандидат юридических наук Вадим Медведев.

Смотрите прямую трансляцию 11 ноября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.