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10 октября, 16:29

События

Москва онлайн покажет демонтаж плавающих фонтанов на Водоотводном канале

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

11 октября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят, как проходит демонтаж плавающих фонтанов на Водоотводном канале.

Сезон работы фонтанов завершился 5 октября. Теперь специалисты должны будут законсервировать сооружения на зиму, сняв с опустевших фонтанов техническое оборудование и подсветку, укрыв скульптурные композиции от снега и льда.

Смотрите прямую трансляцию 11 октября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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