Аренда однокомнатного жилья в Москве подешевела с начала 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Аренда однокомнатного жилья в столице подешевела за девять месяцев текущего года на 7,5% – до 41,6 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает портал "Мир квартир".

Аналитики проанализировали динамику арендных ставок в 70 городах РФ. Они заметили, что стоимость аренды однушек упала не только в Москве, но и в Мурманске на 2,5% и в Хабаровске – на 0,9%.

"В столицах по двум типам квартир ставки аренды так и не достигли показателей начала года, и это может говорить о том, что экономическая рецессия в стране началась с головы", – прокомментировали аналитики.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года аренда однокомнатного жилья в России выросла на 13% – до 17,4 тысячи рублей. Подобный показатель был зафиксирован в 67 городах. Больше всего цены на аренду выросли в Чите, Владимире и Махачкале.

Ранее эксперт по недвижимости Никита Журавлев рассказал, что после объявления о частичной мобилизации в России на рынке недвижимости произошли некоторые изменения. По его словам, россияне, которые пытаются покинуть страну, продают квартиры по сниженной стоимости. Владельцы предлагают скидки на жилье в 30–40%.

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