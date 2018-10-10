Современная спутниковая геодезическая сеть появится в Москве в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2019 году в Москве заработает современная спутниковая геодезическая сеть, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Росреестр.

Технический проект по созданию геодезической сети спецназначения разработан Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК).

Работы по его реализации пройдут в период с октября текущего года по февраль 2019 года на территории Центрального и Западного округов.

Протяженность векторов между пунктами сети составит 15,5 километра.

Зарегистрированная сеть спутниковых геодезических станций поможет в образовательных, научно-технических и исследовательских целях, рассказал глава столичного Росреестра Игорь Майданов.