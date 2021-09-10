Светлана Разворотнева: процветание столицы зависит от каждого ее жителя

19:13
Фото: Екатерина Бибикова
Помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева приняла участие во флешмобе, посвященном Дню города.
Акция "#ВместесГородом" предполагает размещение фотографий добрых дел, совершенных москвичами, под одноименным хештегом в социальных сетях.
Как отметила Разворотнева, цель акции – показать, как бескорыстные поступки меняют город, делают жизнь в нем радостнее и лучшее.
"Давайте вместе делать добрые дела для города и рассказывать о том, как много хорошего может сделать каждый житель Москвы! Ежедневно москвичи трудятся, помогают тем, кто нуждается в их поддержке, делают наш город красивее, а настроение горожан лучше. Не стоит молчать об этом, добрые дела – это не только повод для гордости, это еще и прекрасный пример наших сплоченности и единства", – призвала она.
Светлана Разворотнева разместила в социальных сетях снимки с прошедшего экосубботника. Также правозащитница навестила брошенных животных в приюте в Печатниках.
Участники акции активно публикуют фотографии. Разворотнева отметила, что простор для хороших дел оказался велик: кто-то помогает перемещаться по городу маломобильным гражданам, кто-то навещает пожилых людей, помогая им с бытовыми делами. Москвичи также развозят подарки детям из малообеспеченных семей, собирают помощь для приютов, готовят клумбы к зиме, высаживают растения, оставляют в соцсетях благодарности медикам и работникам культуры и многое другое.
"Процветание столицы зависит от каждого ее жителя. История нашей страны, самые сложные ее моменты и триумфальные победы связаны с Москвой, и память об этом делает нас сильнее, отзывчивей и человечней", – напомнила о важности подобных мероприятий Разворотнева.
Акция продлится бессрочно. Принять участие в ней могут все желающие.
Ранее Светлана Разворотнева сообщила, что москвичам удалось добиться решения экопроблемы Большого Чертановского пруда, который несколько лет загрязнялся нефтепродуктами.
Разворотнева: москвичи добились решения экопроблемы Большого Чертановского пруда
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: