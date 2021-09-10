Светлана Разворотнева: процветание столицы зависит от каждого ее жителя

Фото: Екатерина Бибикова

Помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева приняла участие во флешмобе, посвященном Дню города.

Акция "#ВместесГородом" предполагает размещение фотографий добрых дел, совершенных москвичами, под одноименным хештегом в социальных сетях.

Как отметила Разворотнева, цель акции – показать, как бескорыстные поступки меняют город, делают жизнь в нем радостнее и лучшее.

"Давайте вместе делать добрые дела для города и рассказывать о том, как много хорошего может сделать каждый житель Москвы! Ежедневно москвичи трудятся, помогают тем, кто нуждается в их поддержке, делают наш город красивее, а настроение горожан лучше. Не стоит молчать об этом, добрые дела – это не только повод для гордости, это еще и прекрасный пример наших сплоченности и единства", – призвала она.

Светлана Разворотнева разместила в социальных сетях снимки с прошедшего экосубботника. Также правозащитница навестила брошенных животных в приюте в Печатниках.

Участники акции активно публикуют фотографии. Разворотнева отметила, что простор для хороших дел оказался велик: кто-то помогает перемещаться по городу маломобильным гражданам, кто-то навещает пожилых людей, помогая им с бытовыми делами. Москвичи также развозят подарки детям из малообеспеченных семей, собирают помощь для приютов, готовят клумбы к зиме, высаживают растения, оставляют в соцсетях благодарности медикам и работникам культуры и многое другое.

"Процветание столицы зависит от каждого ее жителя. История нашей страны, самые сложные ее моменты и триумфальные победы связаны с Москвой, и память об этом делает нас сильнее, отзывчивей и человечней", – напомнила о важности подобных мероприятий Разворотнева.

Акция продлится бессрочно. Принять участие в ней могут все желающие.

Ранее Светлана Разворотнева сообщила, что москвичам удалось добиться решения экопроблемы Большого Чертановского пруда, который несколько лет загрязнялся нефтепродуктами.