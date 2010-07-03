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11:04

В парке Дубки появятся новая колоннада и ротонда

город парки благоустройство Мой район

11:04

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Фото: stroi.mos.ru

На севере Москвы в парке Дубки ведутся работы по замене колоннады и ротонды возле пруда. Об этом сообщил департамент капитального ремонта.

Сейчас специалисты полностью демонтировали старые конструкции. Уже подготовлен фундамент для устройства новой колоннады и основание для ротонды.

Высота колоннады после всех работ превысит четыре метра. Она будет состоять из шести колонн, а не из пяти, как было ранее. Ротонда в высоту превысит четыре метра.

Колонны между собой будет соединять монолитный пояс в виде кольца. Поверх него будет установлен новый купол, который покроют мягкой черепицей. Завершить все работы планируется в этом году.

Ежегодно в Москве реконструируют, восстанавливают или создают около ста скверов, парков и зеленых территорий, сообщил ранее Сергей Собянин.

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город парки благоустройство Мой район

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