Москва онлайн покажет самое большое в мире Знамя Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

12 июня, в День России, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как участники международного проекта "Непокоренные" развернут у стен Музея Победы самое большое в мире Знамя Победы.

Размер знамя составит 33 метра в ширину и 63 метра – в длину.

Мероприятие посетят глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

Смотрите прямую трансляцию 12 июня в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.