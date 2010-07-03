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09:39

Эстакаду для съезда с СВХ на Ярославское шоссе начнут строить до конца года

город строительство транспорт

09:39

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Фото: www.mos.ru

Строительство 700-метровой эстакады для съезда с Северо-Восточной хорды на Ярославское шоссе планируют начать до конца текущего года, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что новая эстакада станет частью участка хорды от Открытого до Ярославского шоссе. Эстакада пройдет вдоль Ярославского направления МЖД.

На СВХ построят шесть полос движения основного хода, съезды транспортной развязки на разных уровнях хорды с Ярославским шоссе и эстакаду основного хода.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. Она будет соединять крупнейшие автомагистрали Москвы: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское.

С хорды можно будет выехать на 15 крупных улиц. Она позволит транспорту подъезжать к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, к платформам Савеловского и Казанского направлений.

"Большая Москва": Северо-Восточная хорда

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город строительство транспорт

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