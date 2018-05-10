Проход по центральной аллее ВДНХ ограничили до 1 июня

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

С 10 мая по 1 июня пешеходы не смогут пройти от арки главного входа на ВДНХ до площади Промышленности. Это связано с благоустройством территории выставки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Попасть на ВДНХ можно будет через контрольно-пропускные пункты "Север-3" и "Север-2" со стороны Продольного проезда, "Хованский" (в районе улицы Хованской), "Лихоборский" (в районе Лихоборского проезда), "Совхозный" (в районе Совхозного проезда) и с улицы Сергея Эйзенштейна.

Сложнее будет пройти и в некоторые павильоны. Зайти на выставку "Робостанция" в павильоне № 2 "Народное образование" можно будет только через вход со стороны павильона № 4 "Киргизия". Гости исторического парка "Россия – моя история" в павильоне № 57, выставки Политехнического музея "Россия делает сама" в павильоне № 26 "Транспорт" и павильона № 18 "Республика Беларусь" смогут попасть туда со стороны задних фасадов зданий. В центр "Космонавтика и авиация" в павильоне № 34 "Космос" можно будет зайти с торца здания (за куполом, со стороны Нальчикского участка между павильоном № 51 "Мясная промышленность" и строением 518).

Доступ на Центральную аллею ВДНХ ограничат до 1 июня из-за ремонта



Закроют также интерактивный музейный комплекс "Буран", несколько кафе на Центральной аллее и фуд-корт у павильона № 66 "Культура".

Как изменится территория рядом с главным входом ВДНХ

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