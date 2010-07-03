Налич прочтет отрывок из романа Евгения Водолазкина в "Зарядье"

Певец и композитор Петр Налич поучаствует в проекте "17-я страница" и выступит на публичных чтениях. 13 марта артист прочитает отрывок из романа Евгения Водолазкина "Брисбен" в лектории павильона парка "Зарядье", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Вход на мероприятие, которое начнется в 19:00, будет свободным, однако необходима предварительная регистрация на сайте парка.
Новую книгу Водолазкина уже назвали самым музыкальным романом последних лет. Во-первых, главный герой произведения – гитарист-виртуоз Глеб Яновский, а во-вторых, критики отмечают певучесть языка и виртуозность композиции.
Целью проекта "17-я страница" является новое прочтение современной русской литературы в пространстве столицы, а также поиск ответов на актуальные вопросы в текстах писателей-современников.
Согласно одной из существующих теорий, чаще всего люди бросают читать книгу именно на 17-й странице. Авторы проекта уверены, что именно после преодоления этого рубежа начинается самое интересное.
Осенью минувшего года сотрудники городского департамента здравоохранения рассказали о пользе поэтических пикников и публичных чтений. По словам специалистов, такой досуг помог 350 москвичам избавиться от заикания.
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