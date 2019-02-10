Москва заняла второе место по числу машин каршеринга в мире

Москва по итогам 2018 года вышла на второе место в мире по числу автомобилей, зарегистрированных в сервисах каршеринга. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter транспортного комплекса столицы.
"По итогам 2018 года Москва вышла на 2 место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга). В этом году выйдем на 1-ое, как вы думаете?" – сказано в сообщении.
Ранее Сергей Собянин заявил, что за прошлый год в Москве было совершено 27 миллионов поездок на арендованных машинах, велосипедах и самокатах. К концу 2019 года станет доступно около 20 тысяч автомобилей каршеринга. Сейчас в столице действует почти 17 тысяч таких машин.
Водителям моложе 25 лет могут запретить пользоваться услугами каршеринга
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