Снег в Москве начали вывозить для утилизации

Вывозить снег с площадок временного складирования начали в Москве. Он отправится на стационарные снегосплавные пункты, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
После мощных январских снегопадов на них отмечалась отмечалась пиковая нагрузка. Только 26-27 января в столице выпало до 25 сантиметров снега, высота сугробов превысила полметра.
Для оперативной очистки дорог и дворов в городе определили места для временного складирования снега. Они максимально удалены от жилых кварталов и не мешают жителям.
Сейчас снегосплавные мощности города разгружены. Теперь организованы работы по вывозу снега с площадок временного хранения на стационарные пункты утилизации. Они продолжаются круглосуточно во всех районах Москвы.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что из-за оттепели в помещениях понижена температура теплоносителя внутри магистральных и разводящих тепловых сетей. Температуру снизили до 87-89 градусов из расчета температуры наружного воздуха минус 1 градус.
В сильные морозы температура этот показатель достигает 125 градусов. По словам Бирюкова, за регулировку температур теплоносителя во внутридомовых системах отопления отвечают жилищные и управляющие компании.
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