Москва онлайн покажет, как обрабатываются какао-бобы и создается шоколад

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10 декабря зрители "Москвы онлайн" смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по цеху, в котором перерабатываются какао-бобы – именно с этого начинается рождение шоколада.

На фабриках холдинга "Объединенные кондитеры" оборудованы собственные цеха по переработке какао-бобов. Самый крупный из них, способный перерабатывать 25 тысяч тонн какао-бобов в год, расположен на территории фабрики "РОТ ФРОНТ" в Москве.

В цехе производятся какао тертое, какао-масло и какао-порошок. Это основные ингредиенты для изготовления шоколада и шоколадной глазури.

Зерна какао очищаются от примесей, моются, сушатся, затем проходят дробление на какао-крупку и обжариваются. Далее следует перетирание и получение какао тертого, из которого получается какао-масло – это самый ценный продукт в составе шоколада. На фабриках "Объединенных кондитеров" масло производится путем прямого отжима и не дезодорируется.

В ходе экскурсии наши зрители станут настоящими экспертами в изготовлении натурального шоколада. В роли гида выступит технический руководитель цеха по переработке какао-бобов фабрики "РОТ ФРОНТ" Дмитрий Соловьев.

Смотрите трансляцию 10 декабря в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.