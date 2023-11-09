В Нагатинском Затоне появилась пляжная зона и рыбацкие мостики

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Специалисты завершили строительство и благоустройство набережной Москвы-реки длиной 1 550 метров в районе Нагатинский Затон. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Мероприятия там велись с 2018 года, уточнил он. Уже был введен в эксплуатацию последний участок. В настоящее время набережная открыта для всех горожан. Вице-мэр уточнил, что объект является пешеходным маршрутом. По его словам, там установили собственную пляжную зону с шезлонгами и рыбацкие мостики, лаундж-зоны, велодорожку, альпийские горки и арт-объекты.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в свою очередь, добавил, что концепцию благоустройства набережной "Ривер Парка Коломенское" разработало столичное архитектурное бюро ADM.

"При проектировании набережной во главу угла был поставлен уют жителей и гостей квартала. Здесь одинаково удобно гулять, любоваться природой и архитектурой, заниматься спортом, играть с детьми", – уточнил он.

Кузнецов рассказал, что территорию рядом с набережной озеленили. Специалисты высадили сосны, ели, клены, черемухи, ивы и рябины.

Все мероприятия на набережной проводились в рамках возведения городского квартала "Ривер Парк Коломенское". В скором времени инвесторы намерены построить пешеходную дорожку. Она соединит набережную с Судостроительной улицей, где также появится автомобильная дорога.

Ранее стало известно, что после благоустройства на Южном речном вокзале Москвы там создали зоны отдыха и прогулочную набережную. Как уточнял заммэра Петр Бирюков, в рамках проекта на территории замостили пешеходную зону. Сейчас ее площадь составляет 18,2 тысячи квадратных метров. Там сделали парковку, удобные проезды и подъезды для транспорта.

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